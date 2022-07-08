В ходе специальной военной операции на Украине ВСУ терпят значительные потери в живой силе и технике. Военные 1-го стрелкового батальона 1-й роты 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии решили прекратить вооружённое сопротивление российским войскам и добровольно сложили оружие, записав процесс на камеру.
На видеокадрах солдаты складывают оружие, боеприпасы, зачитывая заводские номера.
Ранее сообщалось, что положение солдат ВСУ на передовой Донбасса плачевное. Некоторые из военных пожаловались иностранному изданию, что их жизнь похожа на "ад на земле".
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