Успехи союзных сил России и республиканской Народной милиции вынуждены признать представители западной прессы. В эфире одного из американских радио появилось интервью корреспондента Элеоноры Бердсли со ставленником Киева на должность мэра Славянска Вадимом Ляхом и экспертом из норвежского оборонного колледжа Катажиной Зиск.
"Российская армия, похоже, близка ко взятию всего Донбасса", — заявили в эфире американского радио NPR.
Зиск убеждена, что президент России Владимир Путин доволен полным освобождением ЛНР, однако теперь ВС РФ намерены взять под контроль весь Донбасс. Западные аналитики уверены в том, что Москва планирует "захватить" всю Украину, именно поэтому НАТО накачивают страну вооружением, чтобы "помочь" президенту Владимиру Зеленскому.
"Россия хочет иметь новую европейскую архитектуру безопасности, но также у неё есть амбиции в более широком международном порядке", — заявила Зиск.
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