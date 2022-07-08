Кедми заявил, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ

Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми высказал своё мнение о том, почему Украина, несмотря на начало специальной военной операции на своей территории, до сих пор не объявила войну РФ. Он считает, что никаких тайн в ответе на такой вопрос быть не может.

"Как только Украина объявит войну, она тут же "развяжет руки" России. <…> Россия объявила свои действия на Украине как специальную военную операцию и не хотела объявлять войну, потому что она не хотела уничтожать Украину. Объявляя войну, Украина фактически дает России возможность уничтожить все свои властные структуры. Россия пока этого не хочет и не считает необходимым", — сказал Кедми в интервью изданию "Военное дело".

Он подчеркнул, что у ВС РФ нет цели ликвидировать Украину или её гражданскую инфраструктуру. Россия даже не наносила удары по командным пунктам Генштаба ВСУ или правительственным организациям.

В случае объявления войны России Украиной вся страна и все её государственные органы могли бы оказаться под ударом Вооружённых сил РФ. Эксперт считает, что РФ ликвидирует все центры принятия решений и командные пункты на территории Украины при помощи высокоточного оружия при объявлении ей войны.