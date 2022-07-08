SFS: противники США — РФ, Китай и Иран — устроят учения у границ Америки

Грядущие учения в Латинской Америке будут называться Sniper Frontier, а США уже озабочены планами и, главное, возможностью России, Ирана и Китая показывать свою силу недалеко от американских границ.

О предстоящих манёврах заявили журналисты консервативного издания The Washington Free Beacon, ссылаясь на материалы аналитического "Центра безопасного и свободного общества" (SFS).

Обозреватель Адам Кредо недвусмысленно дал понять, что предстоящие в середине августа учения однозначно свидетельствуют о том, что "вооружённые силы стран-участников могут добраться до США".

Итак, Россия, Иран и КНР готовятся к совместным военным учениям в Латинской Америке, в центре внимания которых будет Венесуэла.

Уже этим летом Москва, Пекин и Тегеран переместят часть своих вооружённых сил в Западное полушарие и "разместят передовые военные силы в Латинской Америке и Карибском бассейне".

Помимо вышеуказанных участников, в манёврах Sniper Frontier примут участие и другие страны, в основном региональные оппоненты Вашингтона.

На самом деле лучшего момента продемонстрировать, что они успешно развивают взаимодействие с Москвой, Пекином и Тегераном просто не придумать, сетуют эксперты.

Тот же венесуэльский лидер Николас Мадуро недавно подписал соглашение о тесном сотрудничестве с Ираном сроком на 20 лет.

недавно подписал соглашение о тесном сотрудничестве с Ираном сроком на 20 лет. Лидер Никарагуа Даниэль Ортега в июне разрешил временное присутствие в стране иностранным военным. В основном речь идёт о российской армии.

Как к этому отнеслись в США, понятно и без комментариев.

"Регион довольно активно ведёт поиск альтернатив доминированию Соединённых Штатов. В политику приходит молодёжь с нейтральными, а не проамериканскими взглядами, а у США больше нет денег покупать их лояльность", — считают эксперты.

Россияне же на фоне событий на Украине активно разрабатывают планы создания новых военных баз, желательно "под носом" США. Есть вероятность вернуться на Кубу, да и Никарагуа с разрешением присутствия чужих военных — всё это имеет смысл.

Россия же от происходящего пока только выигрывает. Так что поддерживать с ней дружеские или хотя бы рабочие отношения в настоящее время более чем разумно.

Да и в военном отношении от России сейчас толку гораздо больше, чем от всех остальных соседей по континенту, причём даже вместе взятых.