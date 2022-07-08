НМ ДНР продвинулась на опасном участке СВО в районе посёлка Пески в Донбассе

НМ ДНР продолжают операцию по освобождению Донбасса в рамках СВО на Украине. Республиканской армии удалось значительно продвинуться в стратегически важном и опасном с точки зрения сопротивления ВСУ направлении в районе посёлка Пески. Бойцы ДНР ведут наблюдения за территорией посёлка и беспилотными летательными аппаратами ВСУ на данном участке.

"Вот они, Пески": Армия ДНР продвинулась на опасном участке фронта

"Вот они, Пески, всё, вот они, как на ладони", — цитирует "Русская весна" слова военнослужащего ДНР, наблюдающего за данным участком фронта с позиций своего подразделения.

По версии издания, союзные войска подступили к посёлку, откуда ВСУ регулярно обстреливали окраинные районов Донецка восемь лет назад и продолжают делать это по сей день. По словам военных ДНР, противники значительно активизировались в боевых действиях. В НМ ДНР объясняют это тем, что после ряда крупных потерь, таких как Мариуполь и Луганская Народная Республика, в рядах ВСУ назрела злость, которую они выплёскивают в том числе на мирные районы.

"Бешеная собака, она не лает, она кусает", — говорит военный ДНР на представленном видеоролике.