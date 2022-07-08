Пушилин: отставка Джонсона негативно повлияет на поставки оружия Украине

Отставка британского премьера Бориса Джонсона может привести к ослаблению поддержки Украины с стороны Лондона. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он считает, что новое руководство Британии не будет активно заниматься внешней политикой. По его мнению, преемник Джонсона начнёт решать внутренние проблемы.

"Моё мнение: ситуация в плане поставок вооружений и другой поддержки, которая оказывается Украине, поменяется, по крайней мере на какой-то период точно", — сказал Пушилин во время стрима Breaking Mash.

Глава ДНР подчеркнул: граждане Великобритании осознали, что политика Джонсона не соответствует их интересам. Британский премьер-министр, пояснил Пушилин, сконцентрировал все усилия на помощи Украине и стал игнорировать проблемы, возникающие внутри страны.

Он добавил, что руководство Франции, Британии и США тоже ориентируется на геополитическое противостояние.