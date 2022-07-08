Россия и Киргизия создают объединённую систему ПВО

Россия и Киргизия подпишут соглашение о создании объединённой системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Киргизской Республикой о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны", — отмечается в документе.

В этой связи Путин дал поручение Минобороны РФ и МИД РФ провести соответствующие переговоры с Киргизией.