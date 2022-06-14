На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. Согласно информации, военные открыли огонь по пограничным пунктам с обеих сторон.
В Баткенской области со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана произошёл выстрел в сторону киргизского поста "Булак-Башы", пограничники второй стороны тут же ответили встречным огнём.
"Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничный представитель Республики Таджикистан по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон", — сообщил источник РИА Новости.
После этого, со стороны Таджикистана снова прозвучали выстрелы с миномётов и гранатомётов. О пострадавших источник не сообщил.
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