Пограничники Киргизии и Таджикистана открыли огонь с гранатомётов и миномётов

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. Согласно информации, военные открыли огонь по пограничным пунктам с обеих сторон.

В Баткенской области со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана произошёл выстрел в сторону киргизского поста "Булак-Башы", пограничники второй стороны тут же ответили встречным огнём.

"Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничный представитель Республики Таджикистан по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон", — сообщил источник РИА Новости.

После этого, со стороны Таджикистана снова прозвучали выстрелы с миномётов и гранатомётов. О пострадавших источник не сообщил.