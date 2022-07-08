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ВЗГЛЯД: Польша собирается "остановить" Россию после перевооружения

Силовые структуры

Варшава активно ведёт военные приготовления против России. Об этом говорит инспекция президента Анджея Дуды подразделений ВС Польши близ Сувалкского коридора, которую он провёл в четверг, 7 июля. Лидер Литвы Гитанас Науседа к нему присоединился.

ВЗГЛЯД: Польша собирается "остановить" Россию после перевооружения

Поляки будут делать ставку на западное вооружение, пишет газета "Взгляд". Кроме того, численность польской армии может быть увеличена до 400 тысяч человек. Также в Варшаве обсуждается возможность приобретения 500 боевых машин.

"Планируется закупить 500 реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 самолёта F-35, 250 танков М1А2 Abrams и восемь батарей ЗРК Patriot", — сообщает издание.

Однако всё это вооружение не способно противостоять российским "Калибрам", "Кинжалам" и "Искандерам". А это значит, что миллиарды долларов, потраченные Варшавой на перевооружение, будут выброшены в пустоту. Но польские журналисты пишут, что этой военной техникой Польша "сможет эффективно остановить Россию".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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