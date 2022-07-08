ВЗГЛЯД: Польша собирается "остановить" Россию после перевооружения

Варшава активно ведёт военные приготовления против России. Об этом говорит инспекция президента Анджея Дуды подразделений ВС Польши близ Сувалкского коридора, которую он провёл в четверг, 7 июля. Лидер Литвы Гитанас Науседа к нему присоединился.

Поляки будут делать ставку на западное вооружение, пишет газета "Взгляд". Кроме того, численность польской армии может быть увеличена до 400 тысяч человек. Также в Варшаве обсуждается возможность приобретения 500 боевых машин.

"Планируется закупить 500 реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 самолёта F-35, 250 танков М1А2 Abrams и восемь батарей ЗРК Patriot", — сообщает издание.

Однако всё это вооружение не способно противостоять российским "Калибрам", "Кинжалам" и "Искандерам". А это значит, что миллиарды долларов, потраченные Варшавой на перевооружение, будут выброшены в пустоту. Но польские журналисты пишут, что этой военной техникой Польша "сможет эффективно остановить Россию".