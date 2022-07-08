На футбольном матче Лиги Европы между польской командой "Погонь" и исландским "Рейкьявиком" фанаты из Польши вывесили баннер с надписью: "Волынь-43" — мы всё помним".
Украинские СМИ уже назвали "провокацией" эту ситуацию.
Напомним, в 1943 году на Волыни произошла массовая резня польского, советского и еврейского населения нацистами украинских отрядов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Жертвами стали несколько десятков тысяч человек.
"Когда мы вспоминаем сентябрь 1939 года или Катынь, это не значит, что мы поддаемся на какую-то "провокацию" и позволяем натравливать себя на немцев или русских. Это означает лишь то, что человек дорожит своей памятью и исторической идентичностью", — объясняет акцию политолог Матеуш Пискорский.
Он отметил, что осуждать память о "Волынской резне" могут лишь необандеровцы или настоящие нацисты.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.