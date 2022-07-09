Российский санитарный бронеавтомобиль "Линза" выдержал разрыв "таблетки" ВСУ

Украинские боевики нарушают правила и нормы ведения военных действий с начала спецоперации. Обстрелы санитарных машин стали происходить всё чаще, поэтому российской стороной был осуществлён переход на бронеавтомобили, которые эвакуируют раненых с поля боя.

На смену УАЗ СГР постепенно приходят бронированные машины "АС-Линза", которые способны выдерживать не только атаку из стрелкового оружия, но и "таблетки" противника. Автомобиль может быть в двух модификациях: один вариант эвакуирует раненых, второй — обеспечивает медпомощь на уровне батальона. Скорость движения "Линзы" — 105 километров в час.

В Сети появились снимки, которые подтверждают, что бронемашина способна выдержать близкий разрыв 155-мм снаряда.

"Броня приняла на себя весь град осколков, не дав им пройти внутрь салона. После ремонта автомобиль продолжит свою службу, спасая жизни раненным бойцам", — пишет "Военное обозрение".