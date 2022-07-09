RUSI: ВСУ нужно выполнить пять условий для "победы" над ВС РФ

Украинские войска не смогут победить российскую армию, поскольку ВС РФ удерживают превосходство в высокоточном оружии, артиллерии и средствах радиоэлектронной борьбы. Однако эксперты Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) перечислили пять условий, которые могут помочь ВСУ одержать "победу".

"Если Запад не активизируется и не поможет Украине, предупреждает отчёт RUSI, конфликт рискует вступить в фазу истощения в пользу России", — заявили в британском журнале Popular Mechanics.

Эксперты убеждены, что нынешнее состояние украинской армии не позволяет ВСУ пойти в мощную контратаку.

Прежде всего, по мнению аналитиков, Киеву необходимо передать противорадиолокационные ракеты, которые смогут помешать работе российских средств РЭБ. Во-вторых, ВСУ требуется много тяжёлой артиллерии, прежде всего реактивных систем залпового огня. Также украинские войска нуждаются в противотанковых управляемых ракетах.

В RUSI отметили, что сейчас украинская пехота испытывает дефицит бронетранспортеров и боевых машин пехоты. И пятым условием "победы" ВСУ является наличие систем противовоздушной и противоракетной обороны, которых также не хватает.

"Украине также необходимо пройти масштабную подготовку для формирования новых подразделений, способных проводить наступательные операции", - отметили в RUSI.