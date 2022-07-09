Добровольческих батальонов по всей стране становится всё больше. Это позволит проводить ротацию войск, увеличить их численность и, конечно, восполнить потери.
Так, Рамзан Кадыров сообщил о подготовке четырёх армейских батальонов. Затем поступила информация о формировании батальона "Тигр" в Приморье. Сейчас добровольцы проходят подготовку на полигоне, вскоре они отправятся на Украину. Башкирия также сообщает о создании добровольческого батальона. В его состав вошли и ветераны боевых действий. После месячной подготовки бойцы будут переброшены на фронт.
Военный эксперт Виктор Мураховский намекнул, что добровольцы могут прибыть на Украину уже в середине июля — начале августа. Дополнительный людской ресурс может повлиять на темпы СВО, пишет "МК".
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.