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Добровольческих батальонов по всей стране становится всё больше. Это позволит проводить ротацию войск, увеличить их численность и, конечно, восполнить потери.

Так, Рамзан Кадыров сообщил о подготовке четырёх армейских батальонов. Затем поступила информация о формировании батальона "Тигр" в Приморье. Сейчас добровольцы проходят подготовку на полигоне, вскоре они отправятся на Украину. Башкирия также сообщает о создании добровольческого батальона. В его состав вошли и ветераны боевых действий. После месячной подготовки бойцы будут переброшены на фронт.

Военный эксперт Виктор Мураховский намекнул, что добровольцы могут прибыть на Украину уже в середине июля — начале августа. Дополнительный людской ресурс может повлиять на темпы СВО, пишет "МК".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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