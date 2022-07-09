Новый людской ресурс получила специальная военная операция ВС РФ

Добровольческих батальонов по всей стране становится всё больше. Это позволит проводить ротацию войск, увеличить их численность и, конечно, восполнить потери.

Так, Рамзан Кадыров сообщил о подготовке четырёх армейских батальонов. Затем поступила информация о формировании батальона "Тигр" в Приморье. Сейчас добровольцы проходят подготовку на полигоне, вскоре они отправятся на Украину. Башкирия также сообщает о создании добровольческого батальона. В его состав вошли и ветераны боевых действий. После месячной подготовки бойцы будут переброшены на фронт.

Военный эксперт Виктор Мураховский намекнул, что добровольцы могут прибыть на Украину уже в середине июля — начале августа. Дополнительный людской ресурс может повлиять на темпы СВО, пишет "МК".