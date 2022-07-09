Житель Харькова сообщил об уменьшении обстрелов ВСУ после отхода ВС РФ из города

Отход российских войск из Харькова в середине мая был вызван необходимостью лишить киевский режим возможности обвинять ВС РФ в обстрелах гражданских объектов. В рамках специальной военной операции российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры. Одной из тактик ВСУ является обстрел гражданских объектов с целью обвинения в этом РФ.

Один из жителей Харькова рассказал о том, что происходит в городе после отхода ВС РФ.

"Конечно, самые большие разрушения — это окраинные Северная Салтовка, посёлок Жуковского и Роганский жилмассив. Но так называемые "внутренние" районы города тоже в полной мере ощутили на себе подлую тактику ВСУ", — рассказал харьковчанин изданию "Украина.ру".

Он отметил, что решение об отходе ВС РФ оказалось правильным. После того, как российские войска отошли от города, снизилась интенсивность обстрелов со стороны украинской армии, в городе начали восстанавливать инфраструктуру.

"Заколачивают пустые оконные проёмы, в посёлках Жуковского, Северной Салтовке и Рогани восстанавливают электросети. Пустили несколько автобусных и трамвайных маршрутов. Из метро выселили обитателей и восстановили его работу. Открылись многие крупные и средние торговые точки", — уточнил горожанин.