Бойцы российского спецназа ликвидировали не менее трёх польских наёмников в районе села Долгенькое в Харьковской области.
"Южнее населённого пункта Долгенькое на окраине лесного массива был обнаружен ротный опорный пункт противника. Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наёмника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше", — цитирует ТАСС слова офицера подразделения спецназа Западного военногот округа.
По его словам, опорный пункт служил местом дислокации сводного подразделения наёмников из Польши и военных ВСУ. По предварительным данным, количество поляков было 30-50 человек. Раненых поляков сослуживцы быстро эвакуировали с пункта с целью сокрытия их численности. При этом военных ВСУ не эвакуировали.
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