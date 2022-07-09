Спецназ ВС РФ уничтожил трёх наёмников из Польши в Харьковской области

Бойцы российского спецназа ликвидировали не менее трёх польских наёмников в районе села Долгенькое в Харьковской области.

"Южнее населённого пункта Долгенькое на окраине лесного массива был обнаружен ротный опорный пункт противника. Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наёмника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше", — цитирует ТАСС слова офицера подразделения спецназа Западного военногот округа.

По его словам, опорный пункт служил местом дислокации сводного подразделения наёмников из Польши и военных ВСУ. По предварительным данным, количество поляков было 30-50 человек. Раненых поляков сослуживцы быстро эвакуировали с пункта с целью сокрытия их численности. При этом военных ВСУ не эвакуировали.