ВС РФ ликвидировали очередного белорусского националиста Вадима Шатрова по кличке "Папик". Боевик был участником нацбата, разгромленного под Лисичанском.
Состоящий из белорусов националистический батальон, входящий в так называемый "Полк Кастуся Калиновского", был полностью разбит в боях за Лисичанск. Ранее сообщалось, что было ликвидирован комбат Иван "Брест" Марчук, а сейчас удалось опознать ещё одного наёмника.
44-летний боевик с позывным "Папик" уже долгое время жил на Украине, был участником карательных экспедиций против мирного населения в Донбассе после 2014 года.
Вместе с иностранными наемниками его перебросили на оборону Северодонецка, откуда боевику удалось спастись, но убежать он смог только до Лисичанска.
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С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.