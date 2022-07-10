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Ликвидирован белорусский националист "Папик", сумевший сбежать из Северодонецка

Силовые структуры

ВС РФ ликвидировали очередного белорусского националиста Вадима Шатрова по кличке "Папик". Боевик был участником нацбата, разгромленного под Лисичанском.

Состоящий из белорусов националистический батальон, входящий в так называемый "Полк Кастуся Калиновского", был полностью разбит в боях за Лисичанск. Ранее сообщалось, что было ликвидирован комбат Иван "Брест" Марчук, а сейчас удалось опознать ещё одного наёмника.

44-летний боевик с позывным "Папик" уже долгое время жил на Украине, был участником карательных экспедиций против мирного населения в Донбассе после 2014 года.

Вместе с иностранными наемниками его перебросили на оборону Северодонецка, откуда боевику удалось спастись, но убежать он смог только до Лисичанска.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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