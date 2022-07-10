Ранним утром 10 июля ВСУ осуществили попытку нанести удары по Херсону. Было выпущено несколько ракет, которые успешно перехватила российская система ПВО-ПРО. Были применены ЗРПК "Панцирь-С1", которые не раз успешно справлялись с угрозами в ходе СВО. По данным "Военного обозрения", перехвачено не менее пяти целей.
Ранее зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1" удалось обезвредить над территорией Донбасса и Украины около 400 различных БПЛА, тысячи ракет и снарядов.
СВО на Украине продолжается, одной из самых горячих точек остаётся Харьковское направление, где ВС РФ успешно продвигаются, нанося артудары по местам дислокации украинских вооружённых формирований.
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С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.