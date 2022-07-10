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ЗРПК "Панцирь-С1" ВС РФ перехватили не менее пяти ракет ВСУ над Херсоном

Силовые структуры

Ранним утром 10 июля ВСУ осуществили попытку нанести удары по Херсону. Было выпущено несколько ракет, которые успешно перехватила российская система ПВО-ПРО. Были применены ЗРПК "Панцирь-С1", которые не раз успешно справлялись с угрозами в ходе СВО. По данным "Военного обозрения", перехвачено не менее пяти целей.

Ранее зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1" удалось обезвредить над территорией Донбасса и Украины около 400 различных БПЛА, тысячи ракет и снарядов.

СВО на Украине продолжается, одной из самых горячих точек остаётся Харьковское направление, где ВС РФ успешно продвигаются, нанося артудары по местам дислокации украинских вооружённых формирований.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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