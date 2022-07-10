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После масштабного ночного обстрела ВСУ в городах ДНР возникли массовые пожары

Силовые структуры

В ночь с 9 на 10 июля ВСУ нанесли масированные удары по целям во многих населённых пунктах ДНР. Столбы дыма и догорающие пожары после ночных возгораний на утро наблюдаются над Ясиноватой, Макеевкой, Торезом, Донецком, Снежным, Кутейниково, Кировским. Шахта им. Калинина в Донецке горит с утра, пожар также возник на складе боеприпасов в Шахтёрске, объявлена эвакуация населения, открыты пункты эвакуации. Об этом сообщает "Русская весна", уточняя, что информации о жертвах пока нет.

После масштабного ночного обстрела ВСУ в городах ДНР возникли массовые пожары

По данным источника, удары были нанесены, предположительно, с применением РСЗО HIMARS.

О происходящем сообщил также военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, отметив, что минувшей ночью над тыловыми городами ЛНР и ДНР наблюдалась интенсивная работа ПВО.

"Я такого количества пусков не видел с момента работы в Изюме. Очевидно, что необходимо усиливать эшелонированную систему ПВО и ПРО не только в зоне СВО, но и в приграничных регионах России. Полный разгром противника займет определённое время, дальность ударов, которые может осуществить режим, растёт", — считает он.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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