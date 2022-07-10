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Если ВСУ начнут отлавливать украинцев в Польше, работать в полях будет некому

Силовые структуры

Если бы начался "отлов" украинских мигрантов из Польши для ВСУ, это бы означало, что Киев использует польских правоохранителей для отлавливания своих граждан.

Если ВСУ начнут отлавливать украинцев в Польше, работать в полях будет некому

Об этом сообщил обозреватель Матеуш Пискорский.

Ранее появилась информация, что якобы Киев договорился с Варшава, что украинцы призывного возраста, находящикся в Польше, будут депортироваться обратно, чтобы их призвали на фронт.

Обозреватель Mysl Polska отметил, что насчет этого соглашения официальной информации нет, и даже неформальной договоренности нет, но если бы это произошло, то украинские беженцы переехали бы в другие страны Европы, поскольку границы открыты.

"Мы тут в Польше много общаемся с разными мужчинами призывного возраста из Украины. У них непродолжительное время был "патриотический подъем". Однако сейчас никто не хочет участвовать в этом конфликте. Например, едешь в такси, разговариваешь с украинским водителем, спрашиваешь его про войну, слышишь: "Это не моя война, пусть они воюют, при чем здесь я"", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил Пискорский.

В Польше сейчас 2-2,5 млн граждан Украины. Если бы они уехали, то Польша лишилась бы рабочих рук, которые сегодня очень нужны в сельском хозяйстве, подытожил поляк.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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