Хакер RaHDIt: США снабжают ВСУ спутниковыми снимками для ударов по России

Разведка США снабжает Вооружённые силы Украины (ВСУ) спутниковыми снимками для последующего нанесения ударов по российским регионам. Об этом заявил участник хакерской группы RaHDIt.

В интервью РИА Новости он отметил, что системы радиолокационного обнаружения также работают в интересах Киева.

"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации", — сказал хакер.

Комментируя недавнюю атаку ВСУ на Белгород, он подчеркнул: для таких ударов необходима точная информация о российских территориях, в том числе спутниковые снимки.

3 июля украинские боевики обстреляли Белгород, используя три ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями. Российские средства ПВО уничтожили оборудование ВСУ в воздухе. Однако в результате поражения обломки одной из ракет упали на жилой дом. По предварительным данным, погибли пять человек.