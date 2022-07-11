Разведка США снабжает Вооружённые силы Украины (ВСУ) спутниковыми снимками для последующего нанесения ударов по российским регионам. Об этом заявил участник хакерской группы RaHDIt.
В интервью РИА Новости он отметил, что системы радиолокационного обнаружения также работают в интересах Киева.
"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации", — сказал хакер.
Комментируя недавнюю атаку ВСУ на Белгород, он подчеркнул: для таких ударов необходима точная информация о российских территориях, в том числе спутниковые снимки.
3 июля украинские боевики обстреляли Белгород, используя три ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями. Российские средства ПВО уничтожили оборудование ВСУ в воздухе. Однако в результате поражения обломки одной из ракет упали на жилой дом. По предварительным данным, погибли пять человек.
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