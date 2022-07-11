Баранец: Запад пытается разорвать Россию изнутри

На Украине Москве приходится сражаться с Вашингтоном, который хочет обескровить противника.

Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

"Фактически, они объявили нам войну, хотя мы и стесняемся говорить об этом вслух. Тем не менее, НАТО уже находится в состоянии войны с Россией, альянс воюет украинскими руками. Им важно подорвать нас идеологически, заставить людей ненавидеть Путина, добиться смены власти у нас, вернуть контроль над Россией”, — заявил аналитик.

Запад пытается опять поставить нас на колени перед США, как как это было в "золотые” для них 90-е годы, разорвать РФ изнутри, постоянно активизируя "пятую колонну", в интервью “Царьграду” сказал Баранец.

"Нас ждут трудные времена. Конечно, стратегическая инициатива принадлежит России, в этом никто не сомневается. Мы будем вгрызаться в оборону Украины, у нас достаточно сил и оружия для этого, независимо от западной пропаганды. Самое главное, чтобы сейчас Запад не сломал ход операции своими бурными поставками вооружений”, — подытожил обозреватель.