Кедми: спецоперация выявила бессилие НАТО против России

Альянс НАТО показал свою несостоятельность в противостоянии с РФ, пытаясь оказать поддержку Киеву масштабными поставками западного оружия.

О промахе НАТО рассказал израильский эксперт Яков Кедми.

С начала СВО России, НАТО и США обеспечивали киевский режим оружием. Но за неполные 5 месяцев, члены блока исчерпали запасы собственных арсеналов, а сейчас ВПК ведущих стран Запада не могут справиться даже с минимумом обеспечения украинских националистов.

"Оказалось, что военной промышленности и армиям НАТО не хватает боеприпасов, чтобы поддержать Украину даже на этом минимальном уровне. Снарядов — я не говорю об орудиях, о танках, — нет, не хватает! Я говорил об этом сотни раз: вспомните Ливию! Через неделю попросили у американцев бомбы, потому что закончились. Так и сегодня", — в эфире "Соловьев LIVE" сообщил аналитик.

Примером фиаско альянса перед РФ обозреватель назвал поставленные Украине противотанковые комплексы "Джавелин". Вашингтон отправил украинским боевикам 1/3 своих запасов, а на производство этого объема ПТРК потребуется более 6 лет. Выпуск их можно увеличить, но это весьма затратно. Ситуация в ЕС с военным производством еще хуже, подытожил Кедми.