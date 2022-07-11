Диверсант, который предпринял попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, оказал сопротивление при задержании и был застрелен. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его словам, ночью мужчина обстрелял дом чиновника, а затем попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. Позже оперативники обнаружили диверсанта.
"При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью", — отметил представитель ВГА.
При этом он добавил, что Сигута работает в штатном режиме, его жизни ничего не угрожает. Оперативники устанавливают обстоятельства преступления, заключил Рогов.
Ранее в ГУ МВД по Запорожской области сообщили, что попытку покушения на Сигуту совершил киевский режим. Как пояснили в ведомстве, руководитель администрации Мелитопольского района не пострадал.
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