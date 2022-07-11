В The Spectator удивились готовности состоятельных эмигрантов сражаться за РФ

Британский журналист Шон Томас оказался в небольшой армянской деревне, где встретил российских эмигрантов. Супруги уехали из России после начала военной спецоперации и обосновались на Кавказе. Россияне признались, что были вынуждены покинуть родину из-за усложнения жизни в стране: антироссийские санкции негативно отразились на их работе.

Несмотря на свои личные убеждения по поводу российской позиции в отношении Украины, супруги с уверенностью заявили, что готовы встать на сторону своей родины в случае полномасштабного конфликта.

"Я боюсь, что Путин объявит мобилизацию, но если объявит, я пойду. Россия — моя страна. И должна выиграть", — заявил собеседник журналиста The Spectator.

Томас сделал вывод, что даже обеспеченные эмигранты, которые не поддерживают спецоперацию, готовы сражаться за Россию.