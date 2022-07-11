Бижев: "Ракеты “Криптон” особенно эффективны против укрепленных объектов ВСУ”

Самолёты Су-30СМ ВС РФ во время спецоперации на Украине применили сверхзвуковые ракеты Х-31.

Об этом сообщил военный эксперт Айтеч Бижев. Он также объяснил, зачем России нужна эта разработка.

Х-31, известные на Западе как “Криптон”, успешно продемонстрировали эффективность против различных целей националистов.

Об использовании этих ракет ранее не сообщалось, сообщает ТАСС. Однако бывший заместитель командующего Объединенной системы ПВО ВВС СНГ Айтеч Бижев не исключает продолжения наращивания военной мощи в спецоперации.

Генерал-лейтенант добавил, что летальность этих ракет выросла. Х-31 особенно эффективны против труднодоступных целей.

По его словам, решение использовать тактические управляемые ракеты в СВО приняли потому, что Генштаб РФ хочет сохранить жизнь своим бойцам и мирному населению Украины. А достижение главной цели зависит только от времени.