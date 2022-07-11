Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о военной поддержке Киева со стороны нидерландских властей. Как подчеркнул президент, эта страна входит в список из десяти наиболее помогающих ВСУ государств.
"Не уверен, что могу сообщить абсолютно всё, о чем мы договариваемся с парламентариями. Не хотел бы подготавливать Россию к неприятным сюрпризам", — отметил Зеленский во время брифинга с журналистами, который прошёл после переговоров руководителя с премьером Нидерландов Марком Рютте.
При этом глава Украины заявил, что лидеры обсудили передачу артиллерии Киеву.
Ранее британский министр Лиз Трасс пообещала обеспечить победу ВСУ над нашей страной.
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