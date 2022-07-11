В северной части ДНР сконцентрировались самые горячие точки специальной военной операции на Украине. ВС РФ и НМ ЛДНР осуществляют медленную, но успешную наступательную операцию в направлении Славянска со стороны Изюма.
Освобождение населённых пунктов на востоке и юге от Славянска происходит более оперативно. На севере военным приходится отвоёвывать буквально каждый метр, пишет "Военное обозрение".
Особенно ожесточённые боевые действия наблюдаются в заминированных противником лесных массивах на Изюмском направлении. По данным издания, российские артиллеристы выпускают по несколько десятков тонн боеприпасов в сутки. Потери ВСУ колоссальны, однако украинские подразделения быстро пополняются новыми резервами. На данном участке фронта противник имеет численное превосходство.
Несмотря на сложные условия, в которых проходят бои, союзным силам РФ и народных республик удаётся отвоёвывать территорию буквально метр за метром.
"Наступление ВС РФ и НМ ЛДНР на данном участке не прекращается ни на минуту", — резюмирует источник.
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