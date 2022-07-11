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Бои ВС РФ и НМ ЛДНР с ВСУ к северу от Славянска не прекращаются ни на минуту

Силовые структуры

В северной части ДНР сконцентрировались самые горячие точки специальной военной операции на Украине. ВС РФ и НМ ЛДНР осуществляют медленную, но успешную наступательную операцию в направлении Славянска со стороны Изюма.

Бои ВС РФ и НМ ЛДНР с ВСУ к северу от Славянска не прекращаются ни на минуту

Освобождение населённых пунктов на востоке и юге от Славянска происходит более оперативно. На севере военным приходится отвоёвывать буквально каждый метр, пишет "Военное обозрение".

Особенно ожесточённые боевые действия наблюдаются в заминированных противником лесных массивах на Изюмском направлении. По данным издания, российские артиллеристы выпускают по несколько десятков тонн боеприпасов в сутки. Потери ВСУ колоссальны, однако украинские подразделения быстро пополняются новыми резервами. На данном участке фронта противник имеет численное превосходство.

Несмотря на сложные условия, в которых проходят бои, союзным силам РФ и народных республик удаётся отвоёвывать территорию буквально метр за метром.

"Наступление ВС РФ и НМ ЛДНР на данном участке не прекращается ни на минуту", — резюмирует источник.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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