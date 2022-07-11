Безпалько: ВС РФ начнут использовать тяжёлые виды вооружения на Украине

После разгрома донбасской группировки ВСУ российская армия сможет вырваться на оперативный простор и темп её наступления значительно увеличиться. Так считает директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

По его словам, ВС РФ располагают большим запасом военного арсенала, но пока спецоперация ведётся силами армии мирного времени без применения самых тяжёлых видов вооружений.

"Когда закончат с донбасской группировкой и союзная армия вырвется на оперативный простор, удерживать темпы её наступления будет очень сложно", — сказал Безпалько в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что в данный момент Киев, пытаясь сберечь кадровые части, отправляет на передовую отряды теробороны в качестве пушечного мяса с целью "просто заткнуть дыры на фронте".