ВЗГЛЯД: Киев бросит свою "миллионную армию" в Николаевскую и Херсонскую области

Глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо сообщил сегодня, 11 июля, что ВСУ намеренно и "цинично" выбрали цель для очередного удара — ракета попала по гуманитарному коридору в Херсоне. Произошло это через два дня после призыва вице-премьера Украины Ирины Верещук к эвакуации мирного населения в Херсонской и Запорожской областях.

Президент страны Владимир Зеленский же отдал приказ "отвоевать юг страны". По заявлению министра обороны Алексея Резникова, на данный момент численность ВС Украины составляет порядка 700 тысяч человек, а к боям в общей сложности могут привлечь около миллиона человек. Однако ранее он сообщал, что украинская армия несёт колоссальные потери.

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов задаётся вопросом: "Кто окажется в этом миллионе? Люди, которых насильно мобилизовали? Бойцы, которые уже отступали и понимают, что это чуть ли не единственный способ сохранить жизнь? Или женщины?"

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает, что к заявлению Зеленского о "возвращении юга" стоит отнестись серьёзно, пишет газета "Взгляд". Она сообщает, что Киев сосредоточил в Николаевской и Херсонской областях большие силы:

"Николаев переполнен военными, иностранными наёмниками, огромным количеством бронетехники: танки, системы залпового огня, артиллерия и так далее. Все это не просто так. <…> Думаю, такое наступление не увенчается успехом для Украины, но оно, безусловно осложнит социально-экономическую ситуацию на юге".

Юг Украины сейчас — своего рода оазис, где жизнь протекает мирно, люди работают, получают российские паспорта. По мнению Шеслер, Киев хочет поломать эту мирную жизнь.

"Зеленский хочет помешать налаживанию мирной жизни в этом регионе, поскольку она сильно контрастирует с тем, что происходит в Харькове, Николаеве и других городах Украины, где по улицам маршируют националисты, людей наказывают просто за их взгляды, репрессии приобрели немыслимый разгул, а армия делает для себя щит из мирных жителей", — резюмировала собеседница газеты.