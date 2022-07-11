По целям в Одессе нанесены ракетные удары, ПВО ВСУ не сработала

В разных областях Украины в рамках специальной военной операции уничтожаются объекты военной инфраструктуры.

Сегодня, 11 июля, стало известно о нанесении ракетных ударов по целяи в Одессе. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что системе противовоздушной обороны противника не удалось вовремя зафиксировать прилёт ракет. Сирены воздушной тревоги были включены лишь после взрывов.

"Не покидайте укрытий, в Одесской области два раза прилетело, а только потом дали тревогу. Радары не засекли ракет", — цитирует издание сообщение украинских каналов.

Ранее сообщалось о нанесении массированных ударов российской армией по позициям противника под Краматорском и Артёмовском.