В разных областях Украины в рамках специальной военной операции уничтожаются объекты военной инфраструктуры.
Сегодня, 11 июля, стало известно о нанесении ракетных ударов по целяи в Одессе. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что системе противовоздушной обороны противника не удалось вовремя зафиксировать прилёт ракет. Сирены воздушной тревоги были включены лишь после взрывов.
"Не покидайте укрытий, в Одесской области два раза прилетело, а только потом дали тревогу. Радары не засекли ракет", — цитирует издание сообщение украинских каналов.
Ранее сообщалось о нанесении массированных ударов российской армией по позициям противника под Краматорском и Артёмовском.
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Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.