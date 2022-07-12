Удар ВСУ по мирным жителям Новой Каховки является тактикой террора. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В интервью РИА Новости он отметил, что в результате атаки со стороны украинских войск есть погибшие и раненые. По его словам, пострадавших продолжают доставлять в больницу.
Стремоусов подчеркнул: в Киеве осознали, что Херсонская область уходит безвозвратно, поэтому попытались запугать гражданское население.
"Их задача — повторить ситуацию в Донбассе, бьют по своим людям и разрушают дома. Это чистый нацизм", — сказал замглавы ВГА.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке с помощью высокоточных американских ракетных установок HIMARS. В городе взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. Руководитель военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев сравнил удар ВСУ с бомбардировкой Хирасимы и Нагасаки.
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