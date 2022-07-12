ВС РФ выпустили по военным объектам ВСУ в Николаеве не менее 20 ракет

Вооружённые силы России наносят высокоточные удары по военным объектам противника в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Сегодня, 12 июля, серия ударов была нанесена по объектам ВСУ в городе Николаеве. Как сообщает издание "Русская весна", ссылаясь на данные местных жителей, количество прилётов российских ракет было не менее двадцати. Информации о поражённых объектах и характере разрушений на данный момент нет.

Ранее также сообщалось об ударах в Одесской области Украины: ракеты преодолели систему противовоздушной обороны и достигли целей.