Военный аналитик Риттер заявил о неизбежности победы России в ходе СВО

Американский военный аналитик Скотт Риттер считает, что победа российской армии в ходе спецоперации на Украине неизбежна. Несмотря на поставки западного вооружения для ВСУ, итог украинского кризиса уже нельзя изменить, отметил эксперт.

"Единственное, чего добьются США, — это ненависть и злоба русских в свой адрес. Русские побеждают, без вопросов. И они победят, без вопросов. Нет ничего, что могло бы их остановить", — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что Москву не стоит провоцировать, однако Вашингтон только этим и занимается, из-за чего ситуация может подойти к опасной грани. Риттер не исключает, что российские войска могут выпустить ракеты по целям на территории Соединённых Штатов, после чего начнётся полномасштабный вооружённый конфликт.

"И тогда начнётся настоящая война, причём та, в которой мы не победим", — подытожил американский эксперт.