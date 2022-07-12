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Foreign Affairs: у Украины нет шансов победить Россию

Силовые структуры

Западные эксперты все чаще сходятся во мнении, что у Украины нет шансов победить Россию, и затягивание конфликта на пользу никому не пойдет. Все попытки придумать обоснования возможной победе Киева ведут в тупик.

Foreign Affairs: у Украины нет шансов победить Россию

По данным Foreign Affairs, таким образом Украина получит лишь значительное ухудшение переговорных позиций. Хотя президент этой страны и его союзники придерживаются мнения, что Украина должна бороться до победы и восстановить статус-кво.

Запад все еще ждет, что Россия ослабнет до такой степени, что уйдет с Украины сама. Такой сценарий маловероятен, но министр обороны США Ллойд Остин выдвигал этот тезис как непреложную истину. В Киеве же успокаивают себя идеями класса "изматывания противника" и ждут бунта в Москве со свержением Путина.

Оба варианта более чем сомнительны.

Армия РФ в состоянии удержать большую часть своих завоеваний

Россию и Украину скорее ждет долгая и кровавая схватка, в лучшем случае с нулевым результатом.

Зеленскому нужно приступить к поиску дипломатического компромисса, который положит конец боевым действиям, считают эксперты издания.

Говоря о статистике погибших, авторы данного анализа пояснили, что Россия до сих пор находит достаточные людские резервы, не привлекая для ведения спецоперации призывников или мобилизованных резервистов.

"Битва может истощить совершенно не ту сторону и к этому Украине нужно быть готовой. Обмануть русских украинцы тоже не смогут — они никак не превосходят россиян в механизированных боевых действиях. Запад и сам-то давно отвык от подобных операций, применив такой подход последний раз в Ираке", — пишет издание.

Теоретически Запад мог бы предоставить Украине настолько современные военные технологии, что она могла бы превзойти российскую технику, обеспечив наступление против противника, обладающего значительным количественным преимуществом. Но у НАТО и ЕС уже почти ничего не осталось. А Россия еще толком "ничего на Украине не начала".

Дипломатия значительно дешевле войны

Надеяться же на переворот в Москве и вовсе не вариант. Путин — ветеран разведки, и про заговоры знает все.

Создав проблемы креативному классу, Запад забыл, что РФ — огромная и густонаселенная страна с обширными пахотными землями, обильными запасами энергии, множеством других природных ресурсов и крупной, хотя и несколько устаревшей, промышленной базой. Толку от таких ожиданий ноль.

То есть бить по РФ сейчас совершенно бессмысленно. Россия богатая и самодостаточная страна, а проблемы ЕС и США уже очевидны всему миру. Воевать дальше безыдейно, гораздо целесообразнее провести переговоры. Дипломатия значительно дешевле войны.

"Нужно срочно начать переговоры, пока Украине не стало совсем плохо, резюмирует автор материала. Или не стало слишком поздно. Мир может недосчитаться Киева и предъявлять претензии окажется некому", — считают авторы.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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