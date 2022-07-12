В Минобороны Британии показали, как британские офицеры обучают ВСУшников

В новом видео, обнародованном британским Минобороны, можно увидеть, как проходит процесс тренировки британскими офицерами солдат украинской армии.

Как сообщает "МК", речь идёт о подготовке для бойцов ВСУ на военной базе в Манчестере сроком на три недели. Первая партия украинских военных, прибывшая на обучение в Великобританию, включает в себя 10 тысяч человек.

В программе подготовки принимают участие бойцы возраста от 18 до 60 лет. То, чему их хотят обучить за три недели, является очень сокращённым вариантом курса боевой пехоты от Учебного центра пехоты ВС Британии в Каттерике, рассчитанного на 28 недель.

В видео британских офицер, не называющий своего имени, уведомил о планах обучить украинских солдат азам военного дела, навыкам обращения с оружием и меткости в стрельбе по целям.

В профиле 3-го стрелкового батальона ВС Британии сообщили о гордости британских военных за поддержку украинцев.