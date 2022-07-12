Леонков: в Новой Каховке ВСУ разыграли "бейрутский сценарий"

Во взрыве в Новой Каховке Херсонской области склада с аммиачной селитрой есть нюансы.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Комментируя обстрел города со стороны украинских националистов, повлекший взрыв склада с аммиачной селитрой, обозреватель отметил, что в Новой Каховке разыграли "бейрутский сценарий"

Подорвать склад с удобрением без тщательной подготовки было довольно сложно. Сам объект представляет собой "неинтересную" цель, чтобы тратить на него ракету, убеждён аналитик.

"ДРГ сделала закладки (детонирующие устройства) на складе заранее. К тому же такие склады не охраняются (кому нужны эти удобрения). Когда Каховку стали обстреливать "Точками" (возможно и HIMARS. Обломки не найдены, поэтому "возможно") их сбивали ЗРК ПВО, но нужен был результат, эффектный результат — особенно в медийном пространстве", — цитирует Леонкова издание "Военное дело".

По его словам, результат боевиками ВСУ был достигнут, а вот как это случилось — надо провести расследование, подытожил эксперт.