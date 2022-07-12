Сатановский усомнился в эффективности новейшего американского оружия против РФ

Политолог Евгений Сатановский сообщил, что не верит в эффективность новой американской системы противоракетной обороны, разработку которой ведёт сейчас Пентагон.

Новейшее оружие США представляет собой особые воздушные шары, которые могут подниматься на высоту 30 км.

Сатановский уверен, что эффективность этого оружия очень сомнительна, и она "ничем не лучше размахивающего руками американского лидера Джо Байдена или госсекретаря Энтони Блинкена".

Эксперт иронично отметил, что с такими властями, как у США, и врагов не надо, так как с таким руководством американцы "сами себя угробят".

"Магия! Индейская — навахо или пуэбло могут запросто во всех своих шаманских прикидах с перьями, шкурами и плетеным из бисера вампумом боевые танцы сбацать", — добавил Сатановский.

Ранее в эффективности новой противоракетной системы США также усомнился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, назвав её "провалом".