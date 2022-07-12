Алёхин: после освобождения Донбасса ВС РФ продолжат проведение СВО на Украине

Завершив главную задачу по освобождению территории Донбасса ВС РФ продолжат проведение специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.

Он считает, что российской армии удастся выполнить цели СВО в первую очередь в южной и восточной части Украины.

"Видимо, после решения главной задачи по уничтожению боеспособных частей ВСУ и нацбатов в Донбассе будет продолжена операция по окончательной денацификации и демилитаризации Украины", — сказал Алёхин в интервью "Украина.ру".

Он назвал "гаданием на кофейной гуще" предположения о том, где остановится российская армия, а украинская — сдастся. По его мнению, ВСУ осознают потерю контроля над ситуацией, поскольку ВС РФ владеют тактической и стратегической инициативой.