ВЗГЛЯД: президент Украины Зеленский надеется победить РФ руками поляков

В конце мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе поляков на Украине. Однако, возникают вопросы: что на самом деле это будет значить для граждан Польши, действительно ли это вежливость Киева или есть другой смысл?

Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что особый статус для поляков — это ничто иное как постепенное втягивание Польши в украинский конфликт, который касается в том числе и РФ, пишет газета "Взгляд". На то есть несколько причин.

Во-первых, натовское оружие, поступающее на Украину, требует квалифицированного обслуживания. Солдат, умеющих обращаться с военной техникой западного образца в рядах ВСУ достаточно мало. Украина нуждается в инструкторах, которые обучат операторов САУ, РСЗО и артиллеристов. Армия Польши довольно многочисленная, в запасе порядка одного миллиона человек, поэтому инструкторов можно направлять на Украину как из запаса, так и из действующей армии, пишет издание. Кроме того, поляки отлично подходят на обучение натовским стандартам подготовки военнослужащих.

Во-вторых, в законопроекте значатся поляки, которые являются медицинскими работниками, а это значит, что они смогут оказывать помощь, в частности в военных целях. Дефицит врачей и медсестёр с началом спецоперации на Украине вырос, а для поляков это будет хорошим опытом. Поэтому "особый статус" для граждан Польши на территории Незалежной имеет исключительно прикладной характер, считает "Взгляд".