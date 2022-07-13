Леонков: украинская пропаганда делает из РСЗО HIMARS "чудо-оружие"

Американские РСЗО HIMARS неспособны существенно изменить ход спецоперации на Украине, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, вся "паника" вокруг летальных систем — результат работы украинской пропаганды.

По мнению эксперта, характеристики РСЗО не делают из установок "чудо-оружие".

"Понятно, зачем украинская пропаганда превозносит HIMARS, рассказывая своему обществу об их нереальных возможностях. Проблема здесь в другом — наша блогосфера, в том числе ура-патриотические ресурсы, ведётся на эту удочку, и начинает наводить панику, критикуя нашу ПВО и "оборонку" за то, что они якобы не справляются с этими вызовами", — пояснил Леонков РИА Новости.

По словам собеседника агентства, при этом HIMARS приписывают чуть ли не каждый удар, которые наносят ВСУ. Однако на месте становится ясно, что их произвели из других орудий. А разговоры вокруг американских установок только играют на руку Киеву.