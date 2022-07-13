Обезопасить жителей Запорожской области от киевского режима может статус субъекта Российской Федерации, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, референдум в области будет проведён, несмотря на все угрозы украинских властей.
Как подчеркнул Рогов, Киев относится к мирным жителям региона, как к врагам.
"Обстреливая города, устраивая теракты и диверсии, отключая газоснабжение. Гарантировать безопасность Запорожской области и её жителей может только статус субъекта Российской Федерации. Поэтому референдум в регионе будет проведён", — пояснил член ВГА РИА Новости.
По словам Рогова, жители региона готовятся к референдуму, так как понимают, что "с Россией у них всё будет хорошо".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.