Рогов: обезопасить Запорожье от киевского режима может только статус субъекта РФ

Обезопасить жителей Запорожской области от киевского режима может статус субъекта Российской Федерации, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, референдум в области будет проведён, несмотря на все угрозы украинских властей.

Как подчеркнул Рогов, Киев относится к мирным жителям региона, как к врагам.

"Обстреливая города, устраивая теракты и диверсии, отключая газоснабжение. Гарантировать безопасность Запорожской области и её жителей может только статус субъекта Российской Федерации. Поэтому референдум в регионе будет проведён", — пояснил член ВГА РИА Новости.

По словам Рогова, жители региона готовятся к референдуму, так как понимают, что "с Россией у них всё будет хорошо".