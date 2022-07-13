Подоляка: продажа ВСУ HIMARS будет неприятным сюрпризом для США

Если информация о том, что украинские военные продали России первую американскую установку РСЗО HIMARS, подтвердится, это станет весьма неприятным сюрпризом для США. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

О продаже HIMARS за 880 тысяч долларов сообщил во вторник автор аналитического Telegram-канала "Рыбарь".

В прошлый раз этот канал написал о продаже двух французских САУ "Цезарь" по 120 тысяч долларов за штуку, что потом полностью подтвердили западные источники, отметил Подоляка.

Не исключено, что представленное ранее Минобороны РФ видео об уничтожении двух HIMARS в районе Краматорска было частью операции прикрытия по продаже ВСУ американских РСЗО, предположил эксперт.

Если эта информация полностью подтвердится, то это будет ещё один неприятный сюрприз для США, который негативно отразится на объёмах поставок американского вооружения украинской стороне, заключил аналитик.