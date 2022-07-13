Леонков: на заседании ГД 15 июля будут обсуждать проект США по разделу РФ

Депутаты Госдумы РФ 15 июля проведут экстренное спецзаседание, где обсудят вопрос о прекращении кризиса на Украине, если американцы будут готовы "разделить” Россию.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

В Штатах назвали данный проект "Деколонизация России”. Там уже начались слушания по этому вопросу. Российские законодатели в ответ вынесли на рассмотрение около 60 срочных вопросов, сказал аналитик

"Авторы американского проекта обсуждают появление на территории современной России Сибирской республики, Уральской, Дальнего Востока, Саха, Бурятии, Татарстана, Башкортостана и Северного Кавказа. Под названием "Россия” сохранится только европейская часть”, — заявил обозреватель.

Он отметил, что такое решение США требует немедленного ответа. Конечную цель деколонизации и демилитаризации Украины необходимо достичь в первую очередь, отметил Леонков.

Ранее пресс-служба ГД РФ подтвердила слова спикера Вячеслава Володина о том, что Совет Госдумы принял решение о созыве внеочередного пленарного заседания 15 июля. Начало в 12.00 мск.