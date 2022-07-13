Марочко: Луганск обстреляли из HIMARS боеприпасами с дальностью до 300 км

Для удара по Луганску украинские военные использовали боеприпасы к РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы от 140 до 300 километров. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) вели огонь из Артёмовска. Расстояние между этим населённым пунктом и Луганском — свыше 90 километров, пояснил Марочко.

"Следовательно, украинские вооружённые формирования применили боеприпасы к РСЗО HIMARS семейства AFOM с дальностью стрельбы от 140 до 300 километров", — отметил офицер Народной милиции ЛНР.

Ранее эксперты из представительства Луганской Народной Республики в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется, на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.