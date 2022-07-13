Стремоусов: Украина поджигает поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

Представители киевского режима начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, власти Украины не беспокоятся о том, как гражданское население проживёт без пшеницы. Стремоусов отметил, что киевский режим существует за счёт грантов коллективного Запада, а быт рядовых жителей его мало интересует.

"Вертолётом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения", — сказал представитель ВГА в интервью РИА Новости.

Ранее замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что урожай зерновых культур в стране может сократиться на 30-40 процентов. Он подчеркнул: Украина потеряла четверть пахотных земель для посевной.

"Ожидаем, что урожая будет примерно на 30 миллионов тонн меньше, чем в предыдущие годы", — указал чиновник.