Если новая партия западного вооружения для ВСУ поступит в зону СВО в заявленном объеме, армия России задействует силы спецназа, которые будут выявлять и уничтожать позиции нового вооружения прямо на месте.
Об этом сообщил военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин.
Ранее был опубликован список нового вооружения, которое Запад собирается поставить Киеву. Здесь и самоходные гаубицы, и беспилотники, и БТР с вооружением, и зенитные танки с боеприпасами, и РСЗО.
Но в течение последнего времени, несмотря на поставку вооружения, ВС РФ упрямо наступают и сейчас активно наносятся удары по военным объектам в пригородах Харькова и самому городу. И эти огневые удары артиллерии дают эффект, отметил аналитик. По его словам, это даже признаёт Киев и руководство Харьковской области.
На военном языке это называется "огневая подготовка наступления", заявил Алёхин.
"Сроки этого наступления вам никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль. И я бы не разделял боевые действия на Донбассе и под Харьковом. Они находятся в едином тактическом и стратегическом замысле", — подытожил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.