Алёхин: РФ готовит захват Харькова, от которого ВСУ не спасут пушки Запада

Если новая партия западного вооружения для ВСУ поступит в зону СВО в заявленном объеме, армия России задействует силы спецназа, которые будут выявлять и уничтожать позиции нового вооружения прямо на месте.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин.

Ранее был опубликован список нового вооружения, которое Запад собирается поставить Киеву. Здесь и самоходные гаубицы, и беспилотники, и БТР с вооружением, и зенитные танки с боеприпасами, и РСЗО.

Но в течение последнего времени, несмотря на поставку вооружения, ВС РФ упрямо наступают и сейчас активно наносятся удары по военным объектам в пригородах Харькова и самому городу. И эти огневые удары артиллерии дают эффект, отметил аналитик. По его словам, это даже признаёт Киев и руководство Харьковской области.

На военном языке это называется "огневая подготовка наступления", заявил Алёхин.

"Сроки этого наступления вам никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль. И я бы не разделял боевые действия на Донбассе и под Харьковом. Они находятся в едином тактическом и стратегическом замысле", — подытожил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".