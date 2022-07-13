Леонков: ВС РФ уничтожили 80% регулярной армии Украины в ходе СВО

По словам военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, украинская армия отличается "низким качеством", поскольку на передовую отправляют неопытных новобранцев. Он отметил, что группировка российский армии на южном направлении имеет достаточное количество бойцов. При необходимости эти силы в любой момент могут быть поддержаны с других флангов.

"Общее количество группы войск, с учётом луганских и донецких подразделений, примерно 150-180 тысяч человек. По разным оценкам. Точное количество даже Минобороны не называет. Но мы оперируем этими цифрами", — сказал Леонков в интервью изданию "Украина.ру".

По его словам, на донецком направлении украинская армия пока не наращивает силы. Киев перебрасывает туда новобранцев без опыта боевых действий, которые "долго не живут" на передовой. По оценкам отдельных военных специалистов, имеющих боевой опыт, ВС РФ уничтожили уже 80 процентов регулярной армии Украины, сообщил Леонков.