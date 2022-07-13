Марочко об ударе ВСУ по Луганску: подлая и фашистская тактика

ВСУ нанесли массированный удар по воинской части противовоздушной обороны, обеспечивающей безопасность Луганска, но не достигли цели.

Небо над столицей ЛНР и другими городами республики надежно закрыто ПВО, заявил в эфире телеканала "Россия-24" офицер НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Напомним, ночью, 13 июля, бандеровцы нанесли удар по военным подразделениям ПВО, а также обстреляли Луганск из американской РСЗО HIMARS.

"Применяя очень подлую и фашистскую тактику, ВСУ одновременно выпустили большое количество ракет по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры Луганска и по силам ПВО, прикрывающим небо над городом. По сути, они поставили наших бойцов перед выбором: сбивать ракеты, которые упадут в центре города, или сбивать те, которые направляются в их сторону. Должен отметить, что им удалось сбить большинство ракет. К счастью, ни одна из ракет не достигла центра Луганска”, — заявил ополчнец.

По словам Марочко, целями новых обстрелов националистов могут стать Луганск, Алчевск, Стаханов, Северодонецк и Лисичанск.