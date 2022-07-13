Алёхин: HIMARS добавили головной боли, но перелома в пользу ВСУ нет

Ситуация для ВСУ и нацбатов складывается весьма критическая.

Об этом сообщил полковник, член Союза писателей России, военный эксперт Геннадий Алёхин.

На всём фронте союзные силы теснят противника, методично проламывая оборонительные рубежи, заявил эксперт.

По его словам, в Киеве тем временем объявляют о контрнаступлении на южном направлении — в Херсонскую и Запорожскую области. Но это чистейшая авантюра, а расчёт строится на политическом эффекте, уверен аналитик

"Хвалёные "Джавелины" и ударные "Байрактары" уже подзабыты. Даже универсальные гаубицы, правда, без электронной начинки, широко разрекламированные в прессе, уже не могут затмить новые образцы высокоточного комплекса РСЗО HIMARS, которые обеспечиваются простыми и недорогими блоками GPS. Скажем прямо, головную боль эта система российской армии уже приносит. Но не решающую роль, способную изменить характер боевых действий на фронте", — цитирует обозревателя "ПолитНавигатор".

Для ПВО, разведки и специалистов контрбатарейной борьбы, конечно, работы прибавится, поскольку непросто найти "противоядие" высокотехнологичной РСЗО, способной быстро занять огневые позиции, подчеркнул Алёхин.

Одним из основных методов борьбы будет минимизация эффективности средств украинской разведки — технической и агентурной. И у спецназовцев России тут работы тоже прибавится, подытожил эксперт.