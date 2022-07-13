ВВС США успешно провели испытания гиперзвуковых ракет

В США второй раз за последние несколько месяцев провели испытания современного гиперзвукового оружия.

Америка презентовала прототип гиперзвуковой ракеты, который был создан в рамках программы «Air-Launched Rapid Response Weapon» (ARRW). Ракеты могут развивать максимальную скорость, которая превосходит скорость звука более чем в пять раз.

В мае 2022 года Военно-воздушные силы США уже испытывали гиперзвуковое оружие. Весной бомбардировщик B-52 запустил ракету AGM-183A у южных берегов Калифорнии. Тогда после отделения от самолета блок воспламенился, достигнув гиперзвуковой скорости.