В США второй раз за последние несколько месяцев провели испытания современного гиперзвукового оружия.
Америка презентовала прототип гиперзвуковой ракеты, который был создан в рамках программы «Air-Launched Rapid Response Weapon» (ARRW). Ракеты могут развивать максимальную скорость, которая превосходит скорость звука более чем в пять раз.
В мае 2022 года Военно-воздушные силы США уже испытывали гиперзвуковое оружие. Весной бомбардировщик B-52 запустил ракету AGM-183A у южных берегов Калифорнии. Тогда после отделения от самолета блок воспламенился, достигнув гиперзвуковой скорости.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.